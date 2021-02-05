Во дворе на Проспекте Славы неизвестный вырвал сумку из рук пенсионерки

Побежавшая за обидчиком женщина споткнулась и упала на землю.

Утром в пятницу, 5 февраля, в полицию обратилась жительница Фрунзенского района Петербурга. Женщина рассказала, что ее ограбил неизвестный прямо во дворе дома №7 корпус 1 по проспекту Славы. В распоряжении Piter.TV оказалось видео с камер наблюдения, запечатлевших грабеж.

На кадрах заметно, как к 64-летней женщине справа подбегает неизвестный, выхватывает сумку и тут же скрывается из виду. Пенсионерка пытается бежать за грабителем, но второпях спотыкается и падает на снег. В полиции женщина пожаловалась, что в украденной сумке лежали паспорт, пенсионное и инвалидное удостоверения, банковская карточка и тысяча рублей наличными.

Ранее мы писали, что в Петербурге полицейские задержали подозреваемого в ограблении кондуктора.

Видео: Piter.TV