В Петербурге полицейские задержали подозреваемого в ограблении кондуктора

Злоумышленника поймали через неделю после происшествия.

В полицию 22 января с заявлением обратился 58-летний мужчина, работающий кондуктором трамвая. Он рассказал, что неизвестный молодой человек в 12:40 в салоне трамвая около остановки общественного транспорта на проспекте Маршала Жукова в ходе конфликта вырвал у него из рук денежную рабочую сумку. В ней находились 4 тысячи рублей. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Конфликт произошел из-за того, что группа молодых людей в нетрезвом состоянии вела себя неподобающе, на что кондуктор сделал замечание. Тогда подозреваемый вырвал сумку у кондуктора и скрылся, с ним были еще двое мужчин и девушка.

У станции метро "Звездная" в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции 28 января задержали 27-летнего Николая, неработающего петербуржца, ранее судимого за кражу и разбой.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ (грабеж). Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.

Видео: МВД