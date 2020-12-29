Кража сумки у кондуктора в Кировском районе попала на видео

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Городская полиция разыскивает подозреваемого в ограблении кондуктора трамвая. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по городу и области, происшествие случилось у дома по проспекту Маршала Жукова в Кировском районе Петербурга.

По данным полиции, 58-летний кондуктор обратился с заявлением о том, что днем 22 января неизвестный, находясь в салоне трамвая, в ходе конфликта открыто похитил сумку кондуктора и скрылся с места происшествия. В сумке находились 4 тысячи рублей.

По факту возбуждено уголовное дело по 161-й статье УК РФ (грабеж). Полицией приняты меры к розыску и задержанию злоумышленника.

Момент конфликта попал на камеры наблюдения, запись с которых оказалась в нашем распоряжении.

Видео: Piter.tv