Житель Ленобласти отобрал у петербуржца 140 тыс. рублей и 4 мобильных телефона

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ.

В среду, 4 декабря, в полицию Приморского района поступило заявление от 48-летнего жителя Петербурга, который рассказал, что накануне вечером стал жертвой нападения. На 10 этаже здания 15 корпус 1 по проспекту Авиаконструкторов его избил незнакомец, затем отобрал 140 000 рублей и четыре мобильных телефона стоимостью 25 000 рублей, после чего скрылся с места преступления. Общий размер ущерба составил 165 000 рублей.

Как информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, 5 декабря в 19:15 в районе дома 15 корпус 1 на проспекте Авиаконструкторов в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий группа сотрудников отдела по борьбе с имущественными преступлениями задержала 32-летнего мужчину из Ленобласти, который уже привлекался к уголовной ответственности.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ. Он был задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

Ранее мы сообщили о том, что двух жителей Петергофа изобличили в вандализме.

Фото: Piter.TV; пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти