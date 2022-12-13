Задержан 19-летний подозреваемый в грабеже на Луначарского

Вечером 17 апреля в полицию обратился 36-летний пострадавший. Он сообщил, что во дворе дома 80 корпус 5 по проспекту Луначарского неизвестный брызнул ему в лицо газ из перцового баллончика, отобрал 45 000 рублей и скрылся.

В Калининском районе задержан подозреваемый в грабеже, который силой отобрал 45 тысяч рублей у мужчины. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 17 апреля в полицию обратился 36-летний пострадавший. Он сообщил, что во дворе дома 80 корпус 5 по проспекту Луначарского неизвестный брызнул ему в лицо газ из перцового баллончика, отобрал 45 000 рублей и скрылся.

Сотрудниками ДПС 18 апреля в 04:00 на 122 км автодороги "Кола" в автомобиле Nissan Navara по подозрению в совершении данного преступления задержан 19-летний пассажир автомобиля, который передан сотрудникам уголовного розыска. У подозреваемого изъят газовый баллончик. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж).

Ранее житель Мурино хотел обменять наличку на криптовалюту, но стал жертвой грабителя. Полицейскими позднее был задержан подозреваемый, который украл у мужчины 700 тысяч рублей у метро "Площадь Ленина".

Видео: МВД