Житель Петербурга предстанет перед судом за грабеж на Лизы Чайкиной

Фигурант похитил у потерпевшего телефон.

Прокуратура Петроградского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Ему вменяют п. "г" ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья).

По информации надзорного ведомства, 22 ноября 2024 года обвиняемый подкараулил свою жертву у гаражей, которые расположены во дворе дома 13-15 по улице Лизы Чайкиной. Мужчина попросил потерпевшего дать телефон для звонка, но тот отказал. Разозлившись, фигурант схватил прохожего за горло и стал проверять содержимое карманов. Он нашел мобильное устройство и забрал его. Размер ущерба – 18 тыс. рублей.

Уголовное дело направили в Петроградский районный суд города для рассмотрения по существу.

Ранее мы рассказывали о том, что неоднократно судимый мужчина оплатил покупки чужой картой в Ленобласти.

Фото: Piter.TV