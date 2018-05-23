Петербуржец сорвал с мужчины золотую цепочку в Центральном районе

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж).

Полиция Центрального района задержала подозреваемых в уличном грабеже. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Днем 2 декабря правоохранителям поступила информация о грабеже около дома 88 по Лиговскому проспекту. Было установлено, что неизвестный, применив физическую силу, сорвал с 69-летнего мужчины золотую цепочку и скрылся. Материальный ущерб составил 65 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж).

А 4 декабря на улице Мытнинской по подозрению в совершении этого преступления задержали двоих петербуржцев – 34 и 32 лет. Старшего из них отпустили после опроса.

Ранее мы рассказывали о том, что после расставания петербуржец похитил у девушки технику на 60 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV