После расставания петербуржец похитил у девушки технику на 60 тыс. рублей

Прокуратура Кировского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 25-летнего горожанина. Ему вменяют п. "в" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, с причинением значительного ущерба гражданину), сообщили 4 декабря в надзорном ведомстве.
В период с 17 октября по 4 ноября фигурант похитил имущество из квартиры в доме 90 по проспекту Ветеранов. Девушке причинен ущерб в общем размере более 66 тыс. рублей.
По словам потерпевшей, она проживала с обвиняемым в съемной квартире. Пара все чаще ссорилась, и тогда петербурженка решила съехать. В один день вернулась за вещами и обнаружила, что робот-пылесос, ноутбук и монитор, подаренные отцом, пропали. Бывший сдал технику в ломбард, чтобы расплатиться с долгами.
Уголовное дело было направлено в Кировский районный суд города для рассмотрения по существу.
Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге мигрантка украла 40 тыс. рублей у своей коллеги.
Фото: Piter.TV
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