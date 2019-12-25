Готовность Петербурга к отопительному сезону почти достигла 100%

Администрация города обязалась обеспечить полную готовность всей необходимой инфраструктуры ко дню старта нового учебного года.

Петербург уверенно приближается к финальной стадии подготовки к зимнему сезону. Администрация города обязалась обеспечить полную готовность всей необходимой инфраструктуры ко дню старта нового учебного года.

На заседании Межведомственной комиссии, возглавляемой вице-губернатором Сергеем Кропачевым, прозвучал отчет о текущих показателях готовности ключевых объектов города:

Инженерно-энергетическое хозяйство готово на 98%;

Жилищный фонд — на 95%;

Социальные учреждения обеспечены подготовленными системами отопления на 95%;

Теплоисточниками Минобороны охвачено 96% необходимых мероприятий.

Подводятся итоги гидравлических испытаний и профилактического обслуживания котельных установок. Специалисты коммунальных предприятий продолжают проверку работоспособности тепловых сетей и приводят оборудование в рабочее состояние.

Отдельное внимание уделено подготовке к возможным чрезвычайным ситуациям: проведено свыше 200 тренировочных учений по ликвидации последствий аварий, что соответствует 80% запланированного объема. Организованы запасы топлива для оперативного реагирования в чрезвычайных ситуациях.

Сергей Кропачев уточнил контрольные сроки выдачи свидетельств готовности: до 15 сентября – конечные потребители тепла, до 1 ноября – снабжающие и сетевые организации, до 20 ноября – администрации районов.

Кроме того, руководство региона дало дополнительные поручения интенсифицировать реконструкцию коммуникаций на территориях учебных заведений и завершить предусмотренные мероприятия по благоустройству территорий.

Ранее мы сообщили о том, что в центре Петербурга стартовала реконструкция нового участка тепломагистрали "1-я Главная".

Фото: Pxhere