В центре Петербурга стартовала реконструкция нового участка тепломагистрали "1-я Главная"

В Центральном районе Санкт-Петербурга приступили к второму этапу масштабной реконструкции центральной тепломагистрали "1-я Главная". Новый участок теплотрассы пройдёт вдоль Старорусской улицы с заменой старых коммуникаций и расширением диаметра трубопровода, что обеспечит повышенный запас прочности и возможность передачи большего объёма тепловой энергии потребителям. Дополнительным направлением станет прокладка инженерных сетей по Евгеньевской улице вплоть до проспекта Бакунина. Общая протяжённость модернизируемых труб составит 2114 метров.

Замена устаревших коммуникаций, построенных ещё в конце XX века, включает установку современных стальных труб с дополнительной теплоизоляцией из пенополиуретана. Новые трубы оборудуют автоматизированной системой мониторинга состояния изоляционных покрытий, обеспечивающей оперативный контроль состояния трассы круглосуточно.

В настоящий момент инженеры проводят монтаж временной альтернативной системы отопления и горячего водоснабжения, благодаря чему жители ближайших домов смогут комфортно пользоваться коммунальными услугами даже в процессе замены основной линии.

Строительная активность организована таким образом, чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов путём постепенного перекрытия движения транспорта попеременно на каждой из указанных улиц.

Планируется завершить модернизацию участка в третьем квартале 2027 года. После завершения обновления магистраль сможет надёжно обеспечивать теплом и горячей водой жилые кварталы, включающие 16 многоквартирных домов, две дошкольные образовательные организации и шесть медицинских учреждений.

Напоминаем, что недавно завершилась аналогичная реконструкция головных 189 метров магистралей на Старорусской улице, обеспечивая подачу тепла от ТЭЦ до объектов района.

Объединение ресурсов АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" позволило существенно увеличить объёмы ремонтных работ и ускорило процесс модернизации изношенных трубопроводных сетей. Только в текущем году выполняются крупные проекты по восстановлению и улучшению теплотрасс на улицах Синопская набережная, Госпитальная улица, Клинический проспект, а также в Фурманном и Виленском переулках. Параллельно ведётся проектирование аналогичных проектов по другим адресам, включая реку Фонтанку, 2-ю, 5-ю, 9-ю Советские улицы, Гагарина улицу, Апраксин переулок и Горсткин мост.

Фото: Пресс-служба АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"