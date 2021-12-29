Специалист рассказала, как работодатели относятся к трудоустройству людей с инвалидностью

Все больше и больше работодателей демонстрируют желание взять на работу людей с ограниченными возможностями здоровья.

Многие работодатели хотят принять на работу людей с инвалидностью, просто не знают, с чего начать. Об этом Piter.TV рассказала начальник отдела сопровождаемого трудоустройства центра "Мастер ОК" Татьяна Самбурова.

Самбурова отметила, что к ней обращаются многие работодатели с просьбой предложить кандидатов для собеседования. Причем у них есть желание не только найти нового работника, но и узнать, как им улучшить свою работу с такими людьми. Кроме того, государство стимулирует таких работодателей. Специалист отмечает, что это хорошая тенденция.

Всего на данный момент в Петербурге трудоустроены 34 тысячи людей с инвалидностью.

Полное интервью о том, как люди с инвалидностью находят работу, можно посмотреть по ссылке.

Видео: Piter.TV