Члены Градсовета вновь не одобрили проект гостиницы на Уральской

Архитекторам пришлось переделывать проект с учетом того, что одно из существующих зданий запрещено будет сносить.

Архитектурное бюро "Настас и партнеры" во второй раз презентовало Градсовету проект гостиницы на Уральской улице. Ранее градозащитникам удалось отстоять сохранение исторического здания, которое собирались снести ради строительства нового объекта. Речь идет о здании на Уральской, 8б — Доме Фишера.

Этажность гостиницы понизили с 12 до 10, а количество номеров — с 355 до 208. Несмотря на это, члены Градсовета отметили, что верхний этаж стоило бы убрать. Об этом сказал искусствовед Борис Кириков. Главному архитектору Петербурга Павлу Соколову не понравилось, что здание расположили вплотную к границе проектируемой территории. Большинство экспертов сошлись на мнении, что проект нужно вновь доработать.

Также Градсовет рассмотрел проект санаторно-курортного комплекса в Репино. Он получил положительные отзывы.

Фото: предоставлено КГА