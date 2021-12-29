Градсовет одобрил проект санаторно-курортного комплекса в Репино

В результате проект поддержали большинство членов Градсовета, но окончательного решения по судьбе комплекса пока нет.

В среду, 26 января, на Градостроительном совете при правительстве Петербурга рассмотрели эскизный проект санаторно-курортного комплекса в Репино. Он должен появиться на Приморском шоссе, 441, в Курортном районе.

По проекту, будет возведено шесть корпусов, где в четырех из них будут располагаться гостевые номера. На этаже их будет пять-семь, а средняя площадь одного номера- 73 метра.

Отмечается, что каждый из них будет снабжен специальной комнатой для размещения спортивных тренажеров и террасой или балконом. Также в этих корпусах оборудуют медицинские кабинеты. Еще два двухэтажных корпуса будут общественными – приспособленные под медицинское обслуживание, прием гостей и административный персонал, а также здесь появятся помещения общественного питания и места для стоянки легкового автотранспорта.

На территории будут оборудованы пешеходные дорожки, различные площадки, скамейки, урны, велопарковки и беседки, спортивное оборудование и скульптуры.

Отмечается, что внимание членов Градсовета было сосредоточено на сохранении деревьев на территории будущего комплекса. Согласно проекту, планируется срубить пять осин, возраст которых 15 лет, остальные деревья будут сохранены. В результате проект поддержали большинство членов Градсовета, но окончательного решения по судьбе комплекса пока нет.

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Фото: предоставленно Градсоветом

