Госстройнадзор проверил ход строительства гостиницы на Синопской набережной

Здание должны будут возвести до лета 2025 года.

Служба Госстройнадзора Петербурга не выявила нарушений при строительстве инвест-отеля на Синопской набережной, участок 30. Об этом 15 августа сообщила пресс-служба ведомства.

Инспектор провел устройство подземной части объекта. Паркинг будет занимать - 1 этаж. В будущем там можно будет разместить 57 машин.

Разрешение на строительство гостиницы выдано до 1 июня 2025 года. Площадь десятиэтажного здания составит 2664 кв. метров. Гостиница будет рассчитана на 410 метров.

Проект объекта разрабатывала Архитектурная мастерская Цыцина. В гостинице, помимо жилых номеров, будет лобби, бар, ресторан, коворкинг и фитнес-центр. Управлять отелем будет УК "МТЛ. Управление недвижимостью".

Ранее Piter.tv сообщил о том, что восьмиэтажный отель построят у Финляндского вокзала в Петербурге.

Фото: ВКонтакте / VIDI - инвест-отель на Синопской 30