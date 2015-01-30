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Восьмиэтажный отель построят у Финляндского вокзала в Петербурге
Сегодня, 18:05
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Восьмиэтажный отель построят у Финляндского вокзала в Петербурге

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Гостиница рассчитана на 111 номеров.

В среду, 27 июля, на Градостроительном совете Петербурга рассмотрели архитектурно-градостроительный облик гостиницы. Ее хотят возвести рядом с Финляндским вокзалом. 

Облик разработало архитектурное бюро "Настас и партнеры", заказчиком выступило ООО "Лидер". Здание возведут на площади Ленина, участок, 21. Гостиница будет иметь этажность от 5 до 8 этажей, она рассчитана на 111 номеров. Площадь номерного фонда 2457 кв. м, общая площадь — 5328 кв. м. В  подвальном помещении разместят паркинг. 

Ранее мы писали, что гостиница "Эрмитаж" заподозрила иностранный банк в рейдерстве. Руководство отеля считает, что кредиторы намеренно способствовали блокировке счетов клиентов Международной Балтийской Инвестиционной Компании ради получения дивидендов.

Фото: архитектурное бюро "Настас и партнеры"

Теги: гостиница, градсовет, здание, финляндский вокзал, чтроительство
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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