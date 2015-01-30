Восьмиэтажный отель построят у Финляндского вокзала в Петербурге

Гостиница рассчитана на 111 номеров.

В среду, 27 июля, на Градостроительном совете Петербурга рассмотрели архитектурно-градостроительный облик гостиницы. Ее хотят возвести рядом с Финляндским вокзалом.

Облик разработало архитектурное бюро "Настас и партнеры", заказчиком выступило ООО "Лидер". Здание возведут на площади Ленина, участок, 21. Гостиница будет иметь этажность от 5 до 8 этажей, она рассчитана на 111 номеров. Площадь номерного фонда 2457 кв. м, общая площадь — 5328 кв. м. В подвальном помещении разместят паркинг.

Ранее мы писали, что гостиница "Эрмитаж" заподозрила иностранный банк в рейдерстве. Руководство отеля считает, что кредиторы намеренно способствовали блокировке счетов клиентов Международной Балтийской Инвестиционной Компании ради получения дивидендов.

Фото: архитектурное бюро "Настас и партнеры"