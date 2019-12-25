Гостиница "Эрмитаж" заподозрила иностранный банк в рейдерстве

Руководство отеля считает, что кредиторы намеренно способствовали блокировке счетов клиентов Международной Балтийской Инвестиционной Компании ради получения дивидендов.

Руководство гостиницы "Эрмитаж" гастаивает на уголовном сроке для управленцев ОАО "Международный банк Азербайджана", а также ООО "Банк "МБА-Москва" и ЗАО "Небанковская кредитная организация "Аграркредит". Заявление от владельца отеля, гендиректора АО "Международная Балтийская Инвестиционная Компания" Эльшана Бабаева направлено на имя председателя Следкома РФ Александра Бастрыкина. Об этом сообщает "Деловой Петербург".

По мнению главы организации, азербайджанское кредитное учреждение всячески способствовало блокировке счетов АО "МБИК" ради получения стопроцентной прибыли.

Отметим, что сейчас здание гостиницы "Эрмитаж" находится под арестом судебных приставов вместе с земельным участком, на котором расположено здание, и движимым имуществом, которое принадлежит организации.

Ранее мы сообщили о том, что строительная компания из Петербурга задолжала более 6 млн рублей за незаконченные работы в Великом Новгороде.

Фото: thehermitagehotel.ru