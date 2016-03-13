На Лиговском проспекте построят гостиницу с восстановленным историческим фасадом

Проектировщики подчёркивают, что архитектурное решение комплекса будет выполнено в современном стиле с уважением к историческому контексту.

На Лиговском проспекте в Петербурге появится новый гостиничный комплекс с сохранением архитектурных особенностей прошлого. Проект разработан компанией "Капитель" по заказу девелопера "СФЕРА". В основу легла идея реконструкции старинного здания, частично находящегося в аварийном состоянии, с сохранением и усилением оригинальных конструкций. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Гостиница будет включать восстановленное трёхэтажное здание, обращённое фасадом к проспекту, и новые постройки. Также на участке появятся подземная и наземная парковки, что решит вопрос с транспортной доступностью для гостей.

Проектировщики подчёркивают, что архитектурное решение комплекса будет выполнено в современном стиле с уважением к историческому контексту — фасады будут сочетаться с недавними постройками в этом районе. Новый отель станет ещё одной точкой притяжения в деловой части Петербурга.

Также в Кронштадте построят филиал Морской технической академии имени адмирала Д. Н. Сенявина.

Фото: ВКонтакте/ Комитет по градостроительству и архитектуре