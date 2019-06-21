За последние сутки в коронавирусные стационары увезли 67 человек

Последний раз так мало заболевших было в октябре 2020 года.

За последние сутки с коронавирусом и пневмонией госпитализировали 67 человек. Количество пациентов в коронавирусных стационарах растет, следует из эпидемиологической справки Смольного за 4 мая.

Накануне число госпитализаций составило 71, в больницах было 1 394. Сегодня показатель достиг 1 431. На сегодняшний день в реанимации находятся 200 человек, к ИВЛ подключен 41 человек. Еще 6 042 человека лечатся амбулаторно.

За последние сутки в Петербурге выявили 328 новых случаев заболевания.

Ранее эксперт посоветовала не судить о заболеваемости COVID-19 в Петербурге по майским праздникам.

Фото: Piter.tv