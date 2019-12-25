За сутки в стационары Петербурга поступили 300 человек с COVID-19

Как инфекционный в городе работает 21 стационар.

За последние сутки в ковид-стационары госпитализировали 300 человек. Накануне этот показатель был 175 человек. Об этом сообщила пресс-служба администрации Петербурга.

Пациентами с коронавирусом и пневмонией заняты 5 303 койки, то есть на 178 меньше, чем вчера. Всего развернуто 6977 мест.

В реанимации находятся 510 человек, на ИВЛ — 230. Амбулаторно лечатся от COVID-19 42 810 человек. Таким образом, ситуация с вирусной инфекцией в городе постепенно улучшается.

Ранее Piter.TV представил актуальную статистику по заболеваемости коронавирусом в Петербурге.

Фото: Piter.TV