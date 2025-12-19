Со спектакля в театре им. Акимова госпитализировали актрису Елену Липец

Подробностей о ее состоянии нет.

Спектакль в Театре комедии им. Акимова в Санкт-Петербурге был отменен 9 февраля из-за госпитализации заслуженной артистки России Елены Липец, сообщили в пресс-службе театра.

В театре прокомментировали, что спектакль действительно был отменен, так как актрису Елену Липец увезли на скорой. К сожалению, подробностей о ее состоянии нет.

9 февраля в театре должна была состояться постановка "Раневская. Одинокая насмешница", где Елена Липец исполняла роль Фаины Раневской. Елена Липец — заслуженная артистка России и актриса Александринского театра.

Фото: театр комедии им. Акимова