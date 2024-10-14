Деятели культуры и искусства из Петербурга получили государственные награды

Награды выданы по поручению президента РФ.

В Петербурге три деятеля культуры и искусства по поручению президента РФ Владимира Путина получили государственные награды. Об этом пишет 25 июня телеканал "Санкт-Петербург".

Звание "Заслуженный артист РФ" присвоено артистке "Молодежного театра на Фонтанке" Эмилии Спивак. Орденом "За заслуги перед Отечеством" второй степени награжден художественный руководитель и главный дирижер Капеллы Владислав Чернушенко, а орденом "За заслуги в культуре и искусстве" наградили директора Капеллы Ольгу Хомову.

Ранее мы рассказывали о том, что гран-при кинофестиваля "Литература и кино" получил фильм Ивана Соснина.

Фото: пресс-служба комитета по культуре Петербурга