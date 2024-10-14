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Деятели культуры и искусства из Петербурга получили государственные награды
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Деятели культуры и искусства из Петербурга получили государственные награды

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Награды выданы по поручению президента РФ.

В Петербурге три деятеля культуры и искусства по поручению президента РФ Владимира Путина получили государственные награды. Об этом пишет 25 июня телеканал "Санкт-Петербург"

Звание "Заслуженный артист РФ" присвоено артистке "Молодежного театра на Фонтанке" Эмилии Спивак. Орденом "За заслуги перед Отечеством" второй степени награжден художественный руководитель и главный дирижер Капеллы Владислав Чернушенко, а орденом "За заслуги в культуре и искусстве" наградили директора Капеллы Ольгу Хомову.  

Ранее мы рассказывали о том, что гран-при кинофестиваля "Литература и кино" получил фильм Ивана Соснина. 

Фото: пресс-служба комитета по культуре Петербурга

Теги: культура и искусство, награждение
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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