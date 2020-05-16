В Курортном районе Росгвардия спасла велосипедиста

Сотрудники перевязали рану пострадавшему в ДТП мужчине.

Как сообщает пресс-служба УВО войск национальной гвардии РФ по Петербургу и Ленобласти, 15 мая сотрудники Росгвардии оказали первую доврачебную помощь велосипедисту, который попал под машину в посёлке Песочный Курортного района.

Во время патрулирования по ул. Ленинградской наряд увидел, что у дома № 40 произошло ДТП: "Киа" сбила мужчину, который пересекал пешеходный переход на велосипеде. Сотрудники Росгвардии сразу же вызвали скорую и наряд ГИБДД.

Велосипедисту, получившему травму головы, обработали и перевязали рану. Вскоре после этого сотрудники Росгвардии передали пострадавшего мужчину прибывшим медикам.

Ранее мы сообщили, что Росгвардия почтила память погибших защитников и мирных жителей Ленинграда.

Видео: Piter.tv