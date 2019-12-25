Росгвардия почтила память погибших защитников и мирных жителей Ленинграда

Участники церемонии возложили венок и цветы к подножию монумента "Мать-Родина" на Пискаревском кладбище.

В преддверии 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне делегация Северо-Западного округа войск национальной гвардии Российской Федерации почтила память погибших защитников и мирных жителей Ленинграда. Об этом сообщила пресс-службу ГУ Росгвардии по СПб и ЛО.

В мероприятии на Пискаревском мемориальном кладбище принял участие командующий Северо-Западным округом войск национальной гвардии РФ генерал-полковник Павел Дашков с представителями командования округом, а также начальник ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти генерал-лейтенант полиции Михаил Соболев.

Участники церемонии возложили венок и цветы к подножию монумента "Мать-Родина", отдав дань памяти защитникам Ленинграда и мирным жителям города, погибшим в годы блокады.

Пискарёвское мемориальное кладбище является самым большим в мире кладбищем жертв Великой Отечественной войны. В братских могилах покоятся около полумиллиона жителей и защитников Ленинграда.

В Петербурге паровоз времен войны прогудел песню "Священная война".

Фото: пресс-служба Росгвардии