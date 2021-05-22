Горящий автобус с детьми на Ушаковской набережной попал на видео

Пассажиров успели вовремя эвакуировать.

Камеры видеонаблюдения засняли задымление пассажирского экскурсионного автобуса на Ушаковской набережной. Транспортное средство остановилось недалеко от Военно-морской академии.

На кадрах видно, что автобус задымился еще на ходу. После того, как он остановился, сразу же приехали сотрудники "скорой помощи". Детей, которые находились в салоне, оперативно эвакуировали. На помощь также пришли водители, которые остановились и несли к автобусу свои огнетушители.

Напомним, в салоне находились 47 человек. По предварительным данным, загорелся моторный отсек.

Видео: Piter.TV