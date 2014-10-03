Автобус с первоклассниками загорелся на Ушаковской набережной по дороге в цирк

Все пассажиры успели покинуть транспортное средство.

На Ушаковской набережной загорелся экскурсионный пассажирский автобус днем 22 мая. Очевидец заснял происшествие на видео.

По словам автора видео, в автобусе находились дети. Они успели покинуть салон транспортного средства.

Как узнал "78.ru", первоклассники ехали вместе с родителями в цирк. Всего в автобусе было 47 человек. Возгорание произошло в моторном отсеке. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Ранее Piter.TV показал кадры с пожара в Красном Селе. Из дома эвакуировали около 100 человек.

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