На Васильевском острове в Петербурге нет горячей воды

Горячее водоснабжение должны были вернуть еще 5 июля.

Жители Василеостровского района Петербурга ожидают подачу горячей воды, которая запаздывает на две недели. В пресс-службе АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" 16 июля заявили, что на острове осталось устранить 66 дефектов, передает "Фонтанка".

Первоочередно восстанавливают неполадки в зонах социально значимых учреждений. Следующими идут те дома, где нет технической возможности подавать горячую воду по одному трубопроводу.

В настоящее время специалисты ремонтируют сети на 11-й линии, 18, 17-й линии, 18к3, улице Нахимова, 5к1, Наличной улице, 44к5, Морской набережной, 9. Неполадки в этих домах планируется устранить до 17 июля.

О проблеме жителей Васильевского острова мы сообщали 12 июля. Напомним, горячую воды должны были вернуть еще 5 июля.

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)