У жителей Василеостровского района Петербурга отключили горячую воду

В АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" подтвердили, что ГВС все еще отсутствует по некоторым адресам, при этом массовых отключений нет.

Жители Василеостровского района Петербурга жалуются на отсутствие горячей воды в их домах. Ее должны были вернуть еще 5 июля, однако этого не произошло.

По информации "Фонтанки", в АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" подтвердили, что ГВС все еще отсутствует по некоторым адресам, при этом массовых отключений нет.

В пресс-службе организации 12 июля рассказали, что в период с 24 июня выявлено 177 технологических нарушений на Васильевском острове, 132 из которых возникли при гидравлических испытаниях. Ежедневно работы ведут пять ремонтных бригад и до 20 единиц техники. В настоящее время устранено 102 дефекта.

Ведутся ремонтные работы по четырем адресам, где нет технической возможности обеспечить потребителей ГВС, так как они подключены по закрытой схеме теплоснабжения, а именно: Карташихина улица, дом 7, Малый проспект, дом 66 – нежилое, на Наличной улице у домов 10/13 и дома 3, к. 1, к. 2. Пресс-служба АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"

Также в "Теплосети" добавили, что "обеспечение горячим водоснабжением жителей острова зависит от управляющих организаций".

Ранее на Piter.TV: реконструкция свыше 358 метров теплосетей началась на Большой Охте.

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)