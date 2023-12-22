В Петербурге открыли горячую линию по вопросам профилактики туберкулёза

Звонки будут приниматься с 25 по 29 марта.

Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу в рамках Всемирного дня борьбы с туберкулёзом открыло горячую линию по вопросам профилактики этой болезни. Об этом утром 25 марта сообщили в ведомстве.

Фото: Роспотребнадзор Санкт-Петербург

Проконсультироваться можно по телефонам Единого консультационного центра Роспотребнадзора (8-800-555-49-43), управления Роспотребнадзора по Северной столице (8-812-764-02-48) и Центра гигиены и эпидемиологии СПб и ЛО (8-812-213-67-14).

Звонки будут приниматься с 25 по 29 марта с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00.

Ранее в в Петербурге обнародовали данные по ситуации с туберкулёзом. В 2023 году заболеваемость туберкулезом в Северной столице уменьшилась на 6,8% по сравнению в 2022 годом, составив 17,7 случаев на 100 тысяч человек, включая временно приезжающих.

Фото: СПб ГБУЗ "Городской противотуберкулезный диспансер"