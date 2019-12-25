В Петербурге заработала "горячая линия" по вопросам безопасности детских товаров

Задать вопросы можно в рабочее время с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00.

В Петербурге в преддверии Нового года и зимних каникул Роспотребнадзор открыл горячую линию по вопросам качества и безопасности детских товаров и выбору новогодних подарков. Об этом сообщает пресс-служба петербургского Роспотребнадзора.

У специалистов можно узнать о качестве и безопасности детской одежды, игрушек, сладких подарков, новогодних костюмов, услуг аниматоров и детских ёлок с 4 по 15 декабря.

Задать вопросы можно в рабочее время с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 по телефонам 8(800)555-49-43, 8(812)764-02-39, 8(812)570-60-04 и 8(812)679-67-07.

Также ранее Роспотребнадзор Петербурга рассказал, чем нужно питаться в декабре. Зимой горожанам советуют есть мясо, рыбу, молочные продукты и домашние соленья. Также ведомство посоветовало включать в питание цитрусовые (апельсины, мандарины, грейпфруты и лимоны), чтобы запастись витамином С.

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