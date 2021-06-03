В Петербурге открыли "горячую линию" по случаям энтеровирусной инфекции среди туристов из Турции

Звонки на горячую линию принимаются по номеру 8-812-764-02-48 с 9:00 до 17:00, а также в Едином консультационном центре Роспотребнадзора по телефону 8 (800) 555-49-43.

В связи с сообщениями о вспышках энтеровирусной инфекции среди россиян, отдыхавших в Турции, Роспотребнадзор Санкт-Петербурга открыл "горячую линию" для сбора информации и консультирования граждан. Жителям города рекомендуется сообщать о симптомах заболевания, таких как недомогание, высокая температура и кишечные расстройства, которые могли появиться после возвращения из-за границы. Специалисты помогут оперативно определить возможные случаи заражения и предоставить рекомендации по дальнейшим действиям.

Чтобы проанализировать ситуацию и принять меры, гражданам просят при звонке предоставить данные о периоде пребывания в Турции, месте отдыха, дате возвращения и состоянии здоровья на момент приезда. Эта информация необходима для сбора статистики и мониторинга случаев инфекции.

Звонки на горячую линию принимаются по номеру 8-812-764-02-48 с 9:00 до 17:00, а также в Едином консультационном центре Роспотребнадзора по телефону 8 (800) 555-49-43.

Кроме того, Роспотребнадзор запросил у Министерства здравоохранения Турции актуальные данные о ситуации на курортах, чтобы оперативно обмениваться информацией о случаях инфекции и усилить меры по охране здоровья туристов.

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