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Горожане назвали самые бесполезные подарки на праздники
Сегодня, 11:26
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Горожане назвали самые бесполезные подарки на праздники

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Только 3 из 10 участников опроса не получали бесполезные подарки на день рождения.  

Петербуржцы рассказали, какие подарки они не хотят получать на праздники. В список самых бесполезных вещей вошли вазы, статуэтки и шкатулки. Об этом сообщили аналитики сервиса SuperJob.

Не нравится горожанам получать в качестве подарков сервизы, фужеры, бокалы и кружки. Жители Северной столицы считают, что у каждого есть свой вкус, поэтому посуду хочется выбирать самостоятельно. Не любят петербуржцы, когда им дарят бытовую технику и предметы гардероба. В пятерку неудачных презентов вошли носки и сувениры. 

Только 3 из 10 петербуржцев не получали бесполезные подарки на день рождения.  Аналитики выяснили, что лучше всего заранее выяснить, что нужно человеку.  И тогда вероятность порадовать его подарком очень высока.

Ранее на Piter.tv: губернатор Петербурга поздравил петербурженок с днем матери.

Фото: Pxhere

Теги: бесполезные подарки, день матери, день рождения, что не надо дарить
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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