Горожане назвали самые бесполезные подарки на праздники

Только 3 из 10 участников опроса не получали бесполезные подарки на день рождения.

Петербуржцы рассказали, какие подарки они не хотят получать на праздники. В список самых бесполезных вещей вошли вазы, статуэтки и шкатулки. Об этом сообщили аналитики сервиса SuperJob.

Не нравится горожанам получать в качестве подарков сервизы, фужеры, бокалы и кружки. Жители Северной столицы считают, что у каждого есть свой вкус, поэтому посуду хочется выбирать самостоятельно. Не любят петербуржцы, когда им дарят бытовую технику и предметы гардероба. В пятерку неудачных презентов вошли носки и сувениры.

Только 3 из 10 петербуржцев не получали бесполезные подарки на день рождения. Аналитики выяснили, что лучше всего заранее выяснить, что нужно человеку. И тогда вероятность порадовать его подарком очень высока.

Ранее на Piter.tv: губернатор Петербурга поздравил петербурженок с днем матери.

Фото: Pxhere