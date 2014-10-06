Губернатор Петербурга поздравил петербурженок с днем матери

В Петербурге растет число многодетных семей. Сегодня в них воспитывают почти 170 тысяч ребят.

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил жительниц Северной столицы с Днем матери. Он поблагодарил женщин за воспитание удивительных людей и добавил, что именно семья помогает детям преодолевать трудности и находить свой путь в жизни.

Как отметил глава города, в России семейные ценности всегда были во главе приоритетов. Поэтому для Петербурга развитие социальной сферы остается стратегической задачей. Город помогает родителям в воспитании нового поколения. Власти Северной столицы стараются поддержать семьи в решении жилищных вопросов. В городе возводятся школы, детские сады, дворцы творчества, поликлиники.

В Петербурге растет число многодетных семей. Сегодня в них воспитывают почти 170 тысяч ребят.

Градоначальник поздравил женщин с праздником и пожелал им крепкого здоровья, благополучия, оптимизма и семейного счастья. Редакция Piter.tv присоединяется к поздравлению. Мы желаем мамам спокойствия, уверенности в завтрашнем дне и безусловной любви в семье.

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Фото: pexels











