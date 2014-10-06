  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Губернатор Петербурга поздравил петербурженок с днем матери
Сегодня, 9:55
149
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Губернатор Петербурга поздравил петербурженок с днем матери

0 0

В Петербурге растет число многодетных семей. Сегодня в них воспитывают почти 170 тысяч ребят. 

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил жительниц Северной столицы с Днем матери. Он поблагодарил женщин за воспитание удивительных людей и добавил, что именно семья помогает детям  преодолевать трудности и находить свой путь в жизни. 

Как отметил глава города, в России семейные ценности всегда были во главе приоритетов. Поэтому для Петербурга развитие социальной сферы остается стратегической задачей. Город помогает родителям в воспитании  нового поколения. Власти Северной столицы стараются поддержать семьи в решении жилищных вопросов. В городе возводятся школы, детские сады, дворцы творчества, поликлиники. 

В Петербурге растет число многодетных семей. Сегодня в них воспитывают почти 170 тысяч ребят. 

Градоначальник поздравил женщин с праздником и пожелал им крепкого здоровья, благополучия, оптимизма и семейного счастья. Редакция Piter.tv присоединяется к поздравлению. Мы желаем мамам спокойствия, уверенности в завтрашнем дне и безусловной любви в семье. 

Ранее на Piter.tv: врачу-эпидемиологу из Петербурга присвоили звание "Мать-героиня".

Фото: pexels






 

Теги: беглов, день матери, институт семьи, мамы, поздравление
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии