Врачу-эпидемиологу из Петербурга присвоили звание "Мать-героиня"

К 2020 году женщина родила 13 детей.

Петербургский врач-эпидемиолог получила звание "Мать-героиня". Об этом сообщили в администрации города.

Женщина к 2020 году родила 13 детей. Жительница Северной столицы стала первой петербурженкой, удостоенной такого статуса.

Добавим, что рассчитывать на такое звание "Мать-героиня" могут лишь россиянки, родившие и воспитавшие 10 и более детей. Жительница города на Неве получит миллион рублей. Ранее семейство из Петербурга уже было награждено Орденом "Родительская слава", медалями "За любовь и верность". Кроме того, родители носят почетное звание "За заслуги в воспитании детей" I степени.

Ранее на Piter.tv: в Сосновом Бору торжественно наградили многодетных отцов и матерей.

Фото: правительство Петербурга