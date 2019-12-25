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Врачу-эпидемиологу из Петербурга присвоили звание "Мать-героиня"
Сегодня, 18:19
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Врачу-эпидемиологу из Петербурга присвоили звание "Мать-героиня"

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К 2020 году женщина родила 13 детей.

Петербургский врач-эпидемиолог получила  звание "Мать-героиня". Об этом сообщили в администрации города. 

Женщина к 2020 году родила 13 детей. Жительница Северной столицы стала первой петербурженкой, удостоенной такого статуса.  

Добавим, что рассчитывать на такое звание "Мать-героиня" могут лишь россиянки, родившие и воспитавшие 10 и более детей. Жительница города на Неве получит миллион рублей. Ранее семейство из Петербурга уже было награждено Орденом "Родительская слава", медалями "За любовь и верность". Кроме того, родители носят почетное звание  "За заслуги в воспитании детей" I степени.

Ранее на Piter.tv: в Сосновом Бору торжественно наградили многодетных отцов и матерей.

Фото: правительство Петербурга

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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