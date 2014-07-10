Знаками отличия Ленинградской области "Слава Матери" и "Отцовская доблесть" награждаются жители региона, достойно воспитывающие пятерых и более детей в возрасте до 18 лет.

В Сосновом Бору торжественно наградили многодетных отцов и матерей. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленинградской области.

В Ленинградской области за последние несколько лет количество многодетных семей значительно увеличилось. И все мы понимаем, что главное для нас – это сильная семья, многодетные родители. Николай Емельянов, заместитель председателя Правительства Ленинградской области по социальным вопросам

Знаками отличия "Слава Матери" наградили 20 мам из 15 муниципальных образований региона, а "Отцовская доблесть" – 10 пап из 10 районов области. Всего же с 2007 года в Ленинградской области награду получили 431 многодетная мать, а с 2014 года награду получили 110 многодетных отцов.

Знаками отличия Ленинградской области "Слава Матери" и "Отцовская доблесть" награждаются жители региона, достойно воспитывающие пятерых и более детей в возрасте до 18 лет. Им также предоставляется единовременная выплата в размере 100 тысяч рублей.

Фото: Telegram / Админка Ленобласти