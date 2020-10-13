На видеосервисе more.tv состоялась премьера сериала "Город шпионов"

Шпионский триллер о Берлине 1960-х выпустили на онлайн-платформе 16 апреля.

Триллер состоит из шести серий. Среди актеров вы найдете звезду "Проповедника" Доминика Купера. В сериале задействованы актеры сразу трех стран: Германии, Великобритании и Чехии.

Сценаристом проекта выступил Уильям Бойд ("Чаплин", "Человек человеку"), режиссер — португалец Мигель Александр, уже не раз снимавший фильмы про шпионов.

Берлин. 1961 год. Берлинская стена еще не построена. Западный Берлин оккупирован американской, британской и французской армиями. Английский шпион Скотт Филдинг отправляется в Берлин с миссией вычислить шпиона среди сотрудников посольства Великобритании. Один неверный ход может спровоцировать ядерную войну между мировыми державами, которых разделяет лишь воображаемая черта.

Ранее стало известно, что съемки фильма по роману "Мастер и Маргарита" стартуют этим летом.

Видео: Youtube/more tv