ФСБ выявила двух британских шпионов

Сотрудники ФСБ России выявили двух британских шпионов, работавших под прикрытием посольства Британии в Москве. Об этом сообщили в силовом ведомстве.
По данным ФСБ, были задержаны второй секретарь посольства Алкеш Одедра и муж первого секретаря политического отдела дипмиссии Майкл Скиннер. Оба указали ложные данные при въезде в Россию и занимались разведывательно-подрывной деятельностью, угрожающей безопасности страны.
Задержанных лишили аккредитаций. Им предписано покинуть Россию в течение двух недель.
Ранее мы сообщали, что ФСБ сорвала попытку Киева получить персональные данные школьников для вербовки.
Фото: "РИА Новости"
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