ФСБ выявила двух британских шпионов

Оба указали ложные данные при въезде в Россию.

Сотрудники ФСБ России выявили двух британских шпионов, работавших под прикрытием посольства Британии в Москве. Об этом сообщили в силовом ведомстве.

По данным ФСБ, были задержаны второй секретарь посольства Алкеш Одедра и муж первого секретаря политического отдела дипмиссии Майкл Скиннер. Оба указали ложные данные при въезде в Россию и занимались разведывательно-подрывной деятельностью, угрожающей безопасности страны.

Задержанных лишили аккредитаций. Им предписано покинуть Россию в течение двух недель.

Ранее мы сообщали, что ФСБ сорвала попытку Киева получить персональные данные школьников для вербовки.

Фото: "РИА Новости"