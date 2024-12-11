ФСБ сорвала попытку Киева получить персональные данные школьников для вербовки

ГУР Украины попытался перехватить личные сведения о детях, обучающихся в "Юнармии" и "Авангарде".

Российские силовые структуры сорвали попытку военной разведки Украины получить персональные данные школьников из столицы и Московской области через рассылку писем с онлайн-ресурсов молодежных военно-патриотических организаций. Соответствующее заявление сделали сотрудники Центра общественных связей ФСБ России. Эксперты указали, что задача киевского режима курировалась спецслужбами из НАТО

Специалистами из надзорного ведомства были выявлены факты неправомерного доступа иностранцев к информационным ресурсам учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард", а также Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия". Согласно полученным данным от ФСБ, спецслужбы Украины осуществили неправомерный доступ к электронным почтовым ящикам, а также перехватили скан-копии писем с приглашением детей к участию в диктанте. Далее мошенники видоизменили электронные файлы и осуществили массовую рассылку в образовательные организации.

Внесенные ГУР МО Украины изменения преследовали основную цель - осуществить сбор персональных данных детей подросткового возраста для их дальнейшей вербовки и вовлечения в разведывательно-подрывную деятельность против безопасности РФ, а также совершения диверсионно-террористических актов на территории России. ЦОС ФСБ РФ

Благодаря своевременным контрразведывательным мерам последствия операции со стороны украинской разведки были локализованы.

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Фото и видео: ЦОС ФСБ России