Жителя Севастополя подозревают в призывах к убийству правоохранителей

Возбуждено уголовное дело за призывы к экстремистской деятельности в Крыму.

Житель Севастополя подозревается в публичных призывах осуществлению экстремистской деятельности, к убийству сотрудников российских правоохранительных органов, совершенных с использованием интернета. Соответствующее заявление сделали сотрудники регионального управления силового ведомства страны. В ФСБ уточнили, что ведется уголовное дело по части 2 статьи 280 УК РФ.

Пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, который подозревается в осуществлении публичных призывов к убийству сотрудников правоохранительных органов. пресс-служба УФСБ РФ по Крыму

Максимальное наказание по нарушению уголовной статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет. Силовики установили, что 49-летний мужчина через Telegram-канал размещал контент, которых активно призывал к экстремистским действиям. Лингвистический анализ сообщений показал, что текстовые материалы содержат в себе призывы к насильственным действиям в отношении местных полицейских.

ФСБ пресекла канал незаконной миграции в Мариуполе.

Фото и видео: УФСБ России по Крыму