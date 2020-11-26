ФСБ пресекла канал незаконной миграции в Мариуполе

Иностранец, ответственный за криминальную схему, депортирован.

Власти Донецкой народной республики депортировали иностранного гражданина, который организовал канал незаконной миграции на территории нового региона нашей страны. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы ФСБ по ДНР. Известно, что мужчина был выявлен совместными усилиями силовиков, правоохранителей и Росгвардии в городе Мариуполе. По данным надзорного ведомства, сам иностранец проживал в России, нарушая миграционное законодательство. На территорию ДНР он прибыл для изготовления поддельных документов, необходимых другим мигранатам для нахождения в стране.

Мужчина привлечен к административной ответственности и принудительно выдворен за пределы России. пресс-служба УФСБ РФ по ДНР

В ходе КТО в Дагестане нейтрализовали четырех боевиков.

Фото и видео: ФСБ России по ДНР