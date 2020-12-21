Съемки фильма по роману "Мастер и Маргарита" стартуют летом 2021 года

Премьера запланирована на конец 2022 года.

Съемки художественного фильма "Воланд" по роману Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" начнутся в июле и продлятся до конца года. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу кинокомпании "Марс Медиа".

Изначально новую экранизацию романа должен был снимать Николай Лебедев, известный российским зрителям по картинам "Легенда №17" и "Экипаж". Однако из-за пандемии коронавируса и проблем с финансированием проекта работу пришлось приостановить.

Сейчас Лебедев занят уже в другом проекте, поэтому новым режиссером-постановщиком назначен Михаил Локшин ("Серебряные коньки"). Он вместе с Романом Кантором также написал сценарий для фильма. Исполнители главных ролей пока не называются.

Премьера фильма запланирована на конец 2022 года. Сейчас идет подготовительный период.

Роман Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" неоднократно экранизировали. Первую киноверсию выпустил Анджей Вайда в 1971 году. Через год состоялась премьера фильма Александра Петровича, в 1989 году зрители увидели экранизацию режиссера Мацея Войтышко. В 1994 году фильм по мотивам романа снял Юрий Кара. Из-за его разногласий с продюсерами премьера состоялась лишь спустя 17 лет.

Самой популярной считается экранизация Владимира Бортко 2005 года. Главные роли в сериале исполнили Анна Ковальчук и Александр Галибин.

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Фото: кадр из сериала "Мастер и Маргарита" (2005 год, режиссер Владимир Бортко)