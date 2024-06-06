Петербург подготовлен к сезону весенних паводков

Прошедшей зимой в Северной столице выпало осадков на 4 см меньше нормы.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов принял участие в заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Он уверил, что город готов к надвигающемуся сезону паводков и сможет обеспечить безопасность его граждан, – сообщили в пресс-службе Смольного.

Реализуемый в Петербурге комплекс мероприятий позволяет полностью обеспечить безопасность жителей в период весеннего паводка и пожароопасного сезона. Силы и средства Санкт-Петербургской территориальной подсистемы РСЧС готовы к выполнению задач. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Беглов отметил, что несмотря на то, что на Неве в последние годы не происходит весеннего паводка и ледовых заторов, городские власти тем не менее готовы к быстрому реагированию в случае резкого повышения уровня воды в петербургских акваториях. Градоначальник также отметил, что минувшей зимой снега выпало на 4 см меньше нормы.

Пожароопасный сезон Смольный планирует установить с 15 апреля.

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