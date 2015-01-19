Под Гатчиной загорелся моторный отсек электровоза

Местная транспортная прокуратура проводит проверку по факту происшествия.

Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности ж\д транспорта после происшествия на путях в Гатчинском районе Ленобласти. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Согласно предварительным данным, 26 декабря на железнодорожных путях во время проведения работ по ремонту произошло возгорание. Горел моторный отсек электровоза, который в настоящий момент не эксплуатируется. На данный момент огонь потушен.

Ранее мы писали о том, что количество техногенных пожаров на территории Ленинградской области в 2024 году сократилось на 29%.

Видео: Северо-Западная транспортная прокуратура