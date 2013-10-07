Грузовики свозят снег на пустырь на набережной реки Пряжки. Образовалась гора

Жители не понимают, почему снег не отвозят на снегоплавильные пункты.

На пустырь на набережной реки Пряжки свозят снег. По словам муниципального депутата МО "Пряжка" Ильи Киселева, гора снега превратилась в огромное плато высотой 3 метра. Он направил обращение в прокуратуру.

По информации депутата, работы ведет СПб ГУДП "Центр" по заказу администрации Адмиралтейского района.

Снежные массы являются 4 классом отходов и должны хранится на специализированных пунктах хранения снега или транспортироваться на снегоплавильни. Илья Киселев.

Piter.TV обратился в администрацию Адмиралтейского района за комментарием.

Ранее вице-губернатор Петербурга перечислил лучшие и худшие районы по уборке снега.

Фото: Илья Киселев