Грузовики свозят снег на пустырь на набережной реки Пряжки. Образовалась гора

На пустырь на набережной реки Пряжки свозят снег. По словам муниципального депутата МО "Пряжка" Ильи Киселева, гора снега превратилась в огромное плато высотой 3 метра. Он направил обращение в прокуратуру.
По информации депутата, работы ведет СПб ГУДП "Центр" по заказу администрации Адмиралтейского района.
Снежные массы являются 4 классом отходов и должны хранится на специализированных пунктах хранения снега или транспортироваться на снегоплавильни.
Илья Киселев.
Piter.TV обратился в администрацию Адмиралтейского района за комментарием.
Ранее вице-губернатор Петербурга перечислил лучшие и худшие районы по уборке снега.
Фото: Илья Киселев
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