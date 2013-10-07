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Грузовики свозят снег на пустырь на набережной реки Пряжки. Образовалась гора
Сегодня, 13:43
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Грузовики свозят снег на пустырь на набережной реки Пряжки. Образовалась гора

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Жители не понимают, почему снег не отвозят на снегоплавильные пункты.

На пустырь на набережной реки Пряжки свозят снег. По словам муниципального депутата МО "Пряжка" Ильи Киселева, гора снега превратилась в огромное плато высотой 3 метра. Он направил обращение в прокуратуру.

По информации депутата, работы ведет СПб ГУДП "Центр" по заказу администрации Адмиралтейского района. 

Снежные массы являются 4 классом отходов и должны хранится на специализированных пунктах хранения снега или транспортироваться на снегоплавильни. 

Илья Киселев. 

Piter.TV обратился в администрацию Адмиралтейского района за комментарием. 

Ранее вице-губернатор Петербурга перечислил лучшие и худшие районы по уборке снега. 

Фото: Илья Киселев

Теги: набережная пряжки, снежная гора, уборка снега
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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