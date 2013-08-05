Вице-губернатор Петербурга перечислил лучшие и худшие районы по уборке снега

Власти Петербурга планируют использовать превентивные меры, в частности напоминать о штрафах от ГАТИ или ГЖИ, в случае не уборки территорий и крыш от снега и наледи

Пригородные районы луче всего справляются с уборкой снега, а хуже всего – центральные. Об этом во вторник, 14 декабря, рассказал вице-губернатор по ЖКХ Анатолий Повелий в беседе с "Фонтанкой".

По словам Повелия, хуже всего уборка снега проходит в центральных районах, где узкие запаркованные улочки, дворы-колодцы и так далее. Он добавил, что у города нет приоритета по уборке зон платной парковки, которую ввели на центральных улицах города.

Анатолий Повелий объяснил, что уборка половины города находится в зоне ответственности частных компаний. Власти Петербурга планируют использовать превентивные меры, в частности напоминать о штрафах от ГАТИ или ГЖИ, в случае не уборки территорий и крыш от снега и наледи. Так, по словам Повелия, будут работать на упреждение и "использовать эту дубину в профилактических целях".

Мы сообщали, что за сегодняшний день ГАТИ выписала штрафов на 4 млн рублей за плохую уборку снега и наледи в Петербурге. Ведомство оштрафовало Центральное жилищно-коммунальное управление Министерства обороны РФ и несколько организаций.

Фото: Piter.tv