За день ГАТИ выписала штрафов на 4 млн рублей за плохую уборку снега и наледи в Петербурге

Ведомство оштрафовало Центральное жилищно-коммунальное управление Министерства обороны РФ и несколько организаций.

Во вторник, 14 декабря, специалисты Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) вынесли постановления за плохую уборку снега в Петербурге. Общая сумма штрафов составила 4 млн 90 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В результате проверки ГАТИ оштрафовала на 1 млн рублей Центральное жилищно-коммунальное управление Министерства обороны РФ за неубранный снег и наледь с крыш домов №1 и №3 по Литейному проспекту. Также на несколько сотен тысяч оштрафовали организации, среди которых: АО "Арсенал-недвижимость", ООО "Мебельный Континент", ООО "ТН-АЗС-Запад", ООО УК "Максимум", ООО "Велес", ООО "Строй Прогресс", ООО "СК "Сеть Энерго" и АО "Трест Леноблреставрация".

На прошлой этой неделе ГАТИ также выписала штрафов на 4 млн рублей из-за плохой уборки снега. В список нарушителей попали несколько организаций и Жилкомсервисов.

Фото: ВКонтакте / ГАТИ | Правительство Санкт-Петербурга