На улице Маршала Казакова загорелись две иномарки

Ночью 24 декабря в Красносельском районе Петербурга произошел пожар, о котором проинформировала пресс-служба ГУ МЧС РФ по городу.

Сигнал о возгорании поступил в службу спасения в 03:21 по мск, адрес происшествия − улица Маршала Казакова, дом №44, корпус 1. Огонь полностью уничтожил автомобиль марки Volkswagen, тогда как у автомобиля Skoda пострадали салон и двигатель.

Для ликвидации пожара потребовалось участие десяти сотрудников экстренных служб, использовавших две специальные машины. К 04:47 очаг возгорания был успешно потушен.

Информаций о жертвах или пострадавшим в результате инцидента не зафиксировано.

Фото: Piter.TV