Пожар на проспекте Ветеранов тушили 10 спасателей

Возгорание возникло в холле трехкомнатной квартиры площадью 8 кв.м, охватив обстановку на площади примерно 1 кв. м.

В пятницу, 19 декабря,многоквартирном доме на проспекте Ветеранов, дом 112, в Кировском районе Петербурга случился пожар. Сообщение о возгорании поступило в службу спасения в 13:25, пишет "Петербургский дневник" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по Петербургу.

Возгорание возникло в холле трехкомнатной квартиры площадью 8 кв.м, охватив обстановку на площади примерно 1 кв. м.

Благодаря быстрым и профессиональным действиям пожарной бригады огонь был полностью потушен к 13:47. На ликвидации пожара присутствовали 10 сотрудников МЧС и использовалось 2 специализированные единицы техники. К счастью, инцидент обошёлся без пострадавших.

Ранее мы сообщили о том, что на проспекте Стачек потушили пожар в "заброшке".

Фото: Piter.TV