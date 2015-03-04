На проспекте Стачек потушили пожар в "заброшке"

Пострадавших в результате происшествия нет.

В среду, 17 декабря, в Кировском районе Петербурга произошло возгорание в нежилом строении, расположенном по адресу: проспект Стачек, дом 172. Информация о происшествии поступила экстренным службам в 12:42.

Площадь пожара составила всего 3 кв.м. К 13:02 огонь был полностью потушен силами спасателей.

На месте работали 3 единицы специализированной пожарной техники и 15 сотрудников МЧС. Пострадавших в результате происшествия нет.

Ранее мы сообщили о том, что огонь охватил бытовку на 4-ом Рыбацком проезде. Пожар был успешно потушен в 06:46. Информация о пострадавших отсутствует. Для тушения были задействованы 2 автомобиля и 10 сотрудников МЧС.

Фото: Piter.TV

