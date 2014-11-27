Огонь охватил бытовку на 4-ом Рыбацком проезде

Горела металлическая бытовка площадью 2×2 м.

Утром 16 декабря, в 06:17, стало известно о возгорании в Невском районе, на 4-м Рыбацком проезде, д. 5. О происшествии информирует пресс-служба ГУ МЧС РФ по городу.

Горела металлическая бытовка площадью 2×2 м, огонь охватил всю её площадь.

Пожар был успешно потушен в 06:46. Информация о пострадавших отсутствует. Для тушения были задействованы 2 автомобиля и 10 сотрудников МЧС.

