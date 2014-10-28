Пожар в складе на Смолячкова полностью потушен

Есть пострадавший.

Пожарные службы Петербурга ликвидировали возгорание в складском помещении на улице Смолячкова в Выборгском районе, где огонь распространился почти на половину площади здания. Об этом сообщили в экстренных службах.

Как отметили в ведомства, 12 декабря в 12:52 поступило сообщение о пожаре по адресу Выборгский район улица Смолячкова дом 4/23. Возгорание произошло в одноэтажном складском здании. Внутри помещения площадью 80 квадратных метров огонь охватил 45 квадратных метров.

Пожарные подразделения провели тушение и полностью ликвидировали горение в 13:59. В результате происшествия пострадал мужчина. Его госпитализировали в медицинское учреждение. К работам по ликвидации пожара привлекались силы МЧС в составе 4 единиц техники и 17 сотрудников личного состава.

Фото: Piter.TV